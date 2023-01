Blitz Nas in deposito alimenti, sporcizia e topi morti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Sporcizia, imballaggi accantonati o dimenticati, residui di prodotti non rimossi da tempo e stratificati, soprattutto in corrispondenza degli angoli delle pareti. E poi topi morti, insetti, esche prive di manutenzione, mozziconi di sigarette. È il risultato di un'ispezione dei carabinieri del Nas di Cagliari, insieme a una pattuglia della locale stazione, ieri sera nella zona industriale di Macchiareddu.

I militari sono intervenuti in un'azienda che opera nel campo della distribuzione degli alimenti e che dispone di sei depositi di prodotti alimentari, di due aree di smistamento, di tre celle frigo di cui una a temperatura negativa e di una zona adibita ad uffici. La pavimentazione di tutti i depositi - spiegano i carabinieri - ha registrato gravi carenze nelle operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia e manutenzione. In alcuni ambienti erano ammassati insieme materiali e attrezzature metalliche non pertinenti all'attività: una situazione che rende difficoltose le operazioni di pulizia. Nel deposito di materie prime alimentari erano anche presenti attrezzature e utensili non pertinenti all'attività. Sono stati anche rinvenuti sul pavimento due topi morti. I militari hanno individuato la presenza di sacchi di materie prime quali zucchero, farina e semilavorati destinati alla commercializzazione, verosimilmente danneggiati dal contatto con insetti roditori e altri animali nocivi, tali da disperdere il contenuto sul pavimento.

La cella frigo era spenta, non era stata rilevata la temperatura con la compilazione della prevista scheda così come indicato nel piano di autocontrollo haccp. Le condizioni - secondo il report - erano tali da non rendere sicura la conservazione degli alimenti (erano presenti molti prodotti confezionati tipici delle festività natalizie). I militari del Nas hanno disposto la sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso, a tempo indeterminato fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate. (ANSA).



