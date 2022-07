I funzionari pertanto hanno provveduto alla contestazione delle violazioni e all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 5 mila a 50 mila a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni. E’ stata inoltre sequestrata la somma totale di 2 mila 722,00 rinvenuta all’interno dei tre apparecchi. L’intervento è l’esito di controlli di qualità operati sul territorio a tutela del gioco legale e responsabile.

Gli agenti hanno potuto riscontrare che sul fondo degli apparecchi era inserita una scheda identica a quella in dotazione all’apparecchio ma contraffatta e non collegata alla rete telematica di Sogei.

L’operazione è frutto di un’attività di intelligence che attraverso l’analisi delle banche dati in dotazione ha permesso di risalire ad una società che opera nell’illegalità in diverse zone del Sud Sardegna.

