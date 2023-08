Blitz in consiglio regionale, i 50 milioni vanno solo allo stadio del Cagliari: maggioranza sotto

Via tutto quello che non riguarda lo stadio: i 50 milioni della Regione saranno destinati solo ed esclusivamente alla costruzione del “Gigi Riva”, la nuova casa dei rossoblù. E’ riuscito il secondo blitz dell’opposizione nell’aula del consiglio regionale, per un solo voto: dall’accordo di programma con il Comune saranno stralciati tutti i commi che non riguardano lo stadio. Maggioranza sotto, dunque, e Solinas all’angolo. La votazione, a scrutinio segreto su due emendamenti, uno del Pd (bocciato, tanto che il capogruppo di Fratelli d’Italia Fausto Piga aveva colto l’occasione per ribadire la lealtà del partito, dicendo che “Vogliamo lo stadio ma non è con i blitz che si fa, non è un discorso di destra o sinistra”. L’altro emendamento, dei Progressisti: a votare con l’opposizione è stato un consigliere in più e l’emendamento è stato approvato con 28 sì e 27 no.

Secondo le indiscrezioni che emergono dai corridoi della politica, determinanti per la riuscita dell’accordo trasversale sono stati i consiglieri di centro, ma il malumore per il blocco del finanziamento, o meglio per aver deciso di spalmarlo su più interventi, era molto diffuso. Il grande sconfitto della giornata è sicuramente il governatore Solinas, irremovibile dalla sua posizione sullo stadio che doveva andare insieme alla realizzazione del nuovo ospedale, del campus universitario di viale La Plaja e del nuovo polo degli uffici regionali nell’ex caserma.

(Ha collaborato Ennio Neri)