Blitz di Assl e guardia costiera al mercato del pesce di Cagliari, operatori furiosi: “Vogliamo solo lavorare”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Blitz di Assl, guardia costiera e polizia Locale nel mercato del pesce di viale La Playa a Cagliari. Gli agenti e gli ispettori sono arrivati poco prima delle quattro: gli operatori erano già arrivati e hanno protestato davanti ai cancelli della struttura. Il motivo della loro rabbia? Gli stessi controlli, già svolti nei mesi scorsi da parte degli agenti. La situazione è tornata alla normalità dopo un’ora, non si conoscono ancora i risultati delle verifiche.Sui social girano foto e video dei controlli. “Anche oggi per gli operatori inizia una giornata quando per tanti altri ancora non è terminata la precedente. Una vita fatta di sacrifici, un mestiere avaro e saturo di insidie aspirando a sbarcare il lunario.Normative calate dall’alto impongono gravosi (e spesso inutili) oneri, costi insostenibili per una filiera debole in balia della concorrenza della grande distribuzione e dei grandi gruppi, una categoria vessata oggi per l’ennesima volta. Ad attenderci questa mattina dalle 3 un dispiegamento di forze quantomeno sovradimensionato, con una trentina di operatori tra Assl, guardia costiera e polizia Municipale, con lo scopo di controllare la regolarità delle operazioni”, racconta Fabrizio Strazzera. “Sarebbe anche lecito e persino auspicabile, non fosse che l’operatività del mercato è stata paralizzata. Gli operatori della filiera, esasperati, hanno deciso di sacrificare la giornata lavorativa manifestando davanti ai cancelli per far sentire con orgoglio la propria voce”.