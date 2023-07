Blitz del Nas in un ristorante a Villasimius, sanzione per 2mila euro.

L’8 luglio, a Villasimius, i carabinieri della Stazione locale e quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello sfruttamento lavorativo e delle violazioni igienico-sanitarie nei locali della fascia costiera, hanno proceduto al controllo di un ristorante. I militari hanno contestato al titolare di non aver adempiuto all’osservanza del manuale di autocontrollo haccp e di non aver ottemperato alle prescrizioni già imposte dalla Asl di Cagliari, inerenti modifiche da apportare nei locali della cucina. Sono state comminate sanzioni per un totale di 2.000 euro.