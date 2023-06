Blitz dei Nas al Poetto di Quartu, multato un locale: è l'Albachiara

Mille euro di multa per “difformità igienico sanitarie legate alla produzione degli alimenti e alla certificazione Haccp”. La sanzione amministrativa è stata fatta dai Nas durante i controlli nel lungomare del Poetto di Quartu nei confronti del locale Albachiara, come si apprende dalle stesse forze dell’ordine. Nel corso dei controlli, effettuati ieri, non risulta essere stato multato nessun altro locale. Le verifiche eseguite hanno consentito anche di beccare, tra l’altro, sempre nel lungomare quartese, un uomo del Marocco che doveva scontare una pena di 3 anni, cinque mesi e dieci giorni di carcere per alcuni reati commessi nei confronti della moglie. Tornando alla multa al ristorante, la sanzione di mille euro nei confronti di Albachiara dovrà ancora essere notificata al gestore.

Tuttavia, lo stesso gestore Michele Pinna, contattato dalla nostra redazione, afferma che “ci sono stati dei controlli ma non abbiamo ricevuto nessuna multa e non è stata riscontrata nessuna irregolarità”. Parole successive alle verifiche effettuate dalla nostra redazione che hanno consentito di appurare che l’unico locale multato ieri, al Poetto di Quartu, sia stato proprio quello gestito da Pinna.