Blitz dei carabinieri a Quartu, sequestrati due chili di droga: pusher 29enne finisce ai domiciliari

Un chilo di hascisc e la stessa quantità di marijuana, più un bilancino e materiale vario per confezionare le dosi. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della compagnia di Quartu ad un ventinovenne, in pieno Ferragosto, durante un blitz che era stato programmato da qualche giorno. I militari, insomma, sapevano di andare a colpo sicuro: tutto lo stupefacente è stato sequestrato e il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione di droga a fini di spaccio. Stando a quanto trapela, non avrebbe opposto nessuna resistenza.

Per il momento se l’è cavata con i domiciliari ma già domani dovrà difendersi dalle accuse davanti a un giudice del tribunale di Cagliari. E il rischio di finire rinchiuso nel carcere di Uta c’è tutto.