Blitz anti-bracconaggio in sud Sardegna,rimosse 190 trappole - Sardegna

Blitz anti-bracconaggio in sud Sardegna,rimosse 190 trappole

Una persona denunciata, 190 trappole, 13 lacci e 4 reti per uccellagione sequestrati e rimossi. Sono i numeri dell'operazione contro il bracconaggio "Sardegna Meridionale" coordinata dal nucleo carabinieri Cites di Cagliari. A febbraio è stata portata a termine un'importante campagna di controlli nelle aree montane e rurali del Sud Sardegna, inserite tra i sette principali punti caldi del bracconaggio italiano e per questo chiamati "Black Spot".

L'intervento ha visto impegnati i carabinieri Forestali Cites di Roma e Cagliari che hanno rastrellato anche le zone segnalate dalle associazioni Lipu e Cabs. A Domus de Maria è stata denunciata una persona per uccisione di avifauna protetta con mezzi non consentiti in periodo di chiusura generale. Sono state sequestrate complessivamente 190 trappole "laccius e terra", 4 reti da uccellagione, 13 lacci per la cattura di ungulati e diversi esemplari morti fra cui merli, pettirossi e tordi bottacci.



Fonte: Ansa Sardegna