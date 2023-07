Blackout a causa del caldo, Serramanna senza corrente elettrica per mezza giornata

Blackout in paese, mezzo centro abitato senza corrente elettrica per mezza giornata a causa del gran caldo: case senza luce e acqua e molte attività commerciali sono state costrette ad abbassare le serrande. A tarda sera il primo cittadino si è attivato per far collegare un generatore alla rete urbana. Un guasto, quello di ieri, che, dalle prime ore del pomeriggio, ha creato non pochi disagi a migliaia di cittadini che sono rimasti senza energia elettrica. “Il caldo purtroppo sta cominciando a creare disagi importanti” ha comunicato Littera che si è subito attivato per ridurre le conseguenze del blackout. È stato necessario infatti il posizionamento di un generatore e solo di notte la corrente ha ripreso la sua regolare funzione in tutto il paese. Una raccomandazione: “Per via del problema che si è verificato tutto il pomeriggio suggeriamo a tutti, anche coloro che ora sono serviti dall’energia, di utilizzare l’acqua senza sprechi poiché ancora non siamo in grado di stabilire eventuali problemi al sistema di distribuzione che è stato anch’esso privo di energia”.