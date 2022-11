Oristano

L’invito alla prudenza da Giorgio Vargiu: “No agli acquisti compulsivi. Rischi maggiori con l’e-commerce”

Si apre la settimana del Black Friday, anche se già da qualche giorno in rete e in diversi negozi fisici – anche nell’Oristanese – sono partite le prime promozioni. Affari in vista? Adiconsum Sardegna raccomanda prudenza: “Prima di acquistare contate fino a 100”, ha detto il presidente regionale dell’associazione Giorgio Vargiu, , rivolgendosi ai consumatori. “Spesso dietro il Black Friday si nascondono solenni fregature, specialmente in rete”.

“Preoccupa il problema degli acquisti compulsivi”, ha detto ancora Vargiu. “I prodotti che il mercato ci propone ci servono davvero? Proviamo a farci questa domanda. Inoltre”, ha proseguito il presidente sardo di Adiconsum, “davvero qui, nel nostro territorio, non troviamo gli stessi articoli in vendita a condizioni e prezzi migliori?”.

Il Black Friday nasce negli Usa, ma da diversi anni si è diffuso in tutto il mondo. Una trovata promozionale che rilancia un mese, quello di novembre, che storicamente è il più buio per il commercio. Tantissimi aspettano proprio questo periodo dell’anno per acquistare in anticipo i regali natalizi, sperando di spendere meno, o per togliersi qualche sfizio.

“Il mondo dell’e-commerce nasconde tante insidie”, ribadisce Vargiu, “ci sono rivenditori che compaiono proprio in occasione del Black Friday proponendo promozioni accattivanti e poi magicamente spariscono. Chiaramente i rischi sono inferiori per chi sceglie i negozi fisici, perché li troviamo sempre lì, e ci mettono la faccia”.

“Prima il Black Friday era solo un giorno”, ha continuato il presidente di Adiconsum Sardegna, “oggi è diventato una settimana e presto ci accompagnerà per un mese intero”. Tra i settori merceologici maggiormente presi di mira c’è certamente il mondo della tecnologia, anche se oggi la moda del venerdì nero è arrivata ad abbracciare tutto il mondo del commercio. “E anche le banche”, ha sottolineato Vargiu, “stanno iniziando a lanciare iniziative per il Black Friday”.

“Ai consumatori dico: prima di acquistare andate a fare una passeggiata, un giro in bicicletta, passate un po’ di tempo con i vostri cari. State attenti”, ha ribadito il numero uno di Adiconsum Sardegna, “riflettete, e poi solo dopo averlo fatto acquistate un prodotto, se vi serve davvero”.

C’è poi da prendere in considerazione la garanzia legale di due anni: “I venditori, anche quelli online, devono rispettare le norme. Esercitare questo diritto però”, ha concluso Vargiu, “non è sempre facile. Acquistando da un rivenditore del territorio è tutto più semplice, con l’e-commerce, invece, è certamente più complicato”.