Bitti, litiga con il fratello allevatore nell'azienda e lo uccide a martellate

L’ha ucciso a martellate al culmine di un litigio, l’ennesimo, nella loro azienda agricola in località Sa e Lussu-Trainu e Muglia, nell’altopiano di Bitti. Giuseppe Pittalis ha ammazzato il fratello, Giorgio, 61 anni, poco dopo l’alba. Tra i due, stando a quanto si apprende, non correva buon sangue: lavoravano insieme ma il rapporto tra i due è sempre stato conflittuale. L’omicida si è successivamente costituito ai carabinieri, raccontando tutto ciò che aveva fatto: i militari hanno già recuperato il martello, insanguinato, utilizzato da Giuseppe per colpire, mortalmente, il fratello. Le indagini sono svolte dai i carabinieri della compagnia di Bitti, agli ordini del tenente Fabrizio Ricciardi, insieme ai militari del Nucleo investigativo di Nuoro. In azione anche il magistrato di turno ed il medico legale.