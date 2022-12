“Le barbabietole già lavorate sono trasportate con un nastro automatizzato direttamente nel punto di carico della centrale”, spiega Meloni, “evitando così continui spostamenti di camion per apportare le matrici (sottoprodotti di lavorazione alimentare) che servono per l’alimentazione della centrale a biometano”.

“Nel nostro team ci sono competenze per confezionare un progetto di grande valenza tecnologica e innovazione, grazie ad alcune applicazioni di nostro studio e sviluppo”, ha detto all’ANSA Federico Meloni, responsabile del progetto. “Per le lavorazioni della barbabietola stiamo lavorando con specialisti del settore, puntiamo ad avere un sistema efficiente ed in linea con la produzione della centrale”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail