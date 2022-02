Il sindaco di Cagliari ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale di Daniele Ulver, il bimbo di quindici mesi travolto e ucciso nel passeggino da uno scooter guidato da un 36enne ieri in via Cadello. “Era la mia intenzione da subito, parliamo di una tragedia immensa e il dolore dei familiari viene prima di tutto. Oggi non servono i proclami, ma il rispetto per una vita che non c’è più. Non appena sarà indicata la data dei funerali, procederò con le azioni conseguenti”, spiega a Casteddu Online il primo cittadino.

Che conferma la volontà di proclamare il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto al piccolo Daniele: “Sono in contatto con i suoi familiari, aspetto solo che mi venga comunicata la data esatta del funerale”.

