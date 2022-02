Bimbo ucciso in via Cadello, Truzzu ai cagliaritani: “Stringiamoci tutti al dolore della famiglia di Daniele”

“Preferirei il silenzio. Il dramma che si è vissuto stasera è straziante. Mi sento scosso e svuotato, ma invito tutti a stringerci al dolore della famiglia del piccolo Daniele”. Così su facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu piange la scomparsa del piccolo Daniele, di 15 mesi, travolto e ucciso in via Cadello da una moto pirata, mentre andava con la mamma al parco di Monte Claro. “ E a te Daniele”, aggiunge il sindaco, “è rivolto il cuore sincero di ciascuno di noi. Riposa in pace”.