Bimbo inglese cardiopatico considerato senza speranza viene salvato in Italia

Una storia splendida che racconta di una piccola vita salvata e delle eccellenze italiane di cui non bisogna dimenticarsi. Un bimbo inglese di 7 mesi era nato con una grave malformazione cardiaca- la parte sinistra del cuore non era formata- ed era stata considerata inoperabile dai medici londinesi ai quali i genitori, originari del Kashmir- si erano rivolti. Il bimbo era considerato senza speranze e senza prospettive di vita, al punto che gli erano già stata somministrate cure palliative. Ma la giovane coppia ha deciso di non arrendersi a un destino così crudele e ingiusto e di tentare altre strade, fino ad arrivare in Italia, più precisamente all’Ospedale Gaslini di Genova. Ed è stata l’equipe medica guidata dal cardiochirurgo Guido Michielon che con un rarissimo intervento è riuscita a salvare la vita al piccolo. Un lieto fine insperato che rende estremamente orgogliosi, in primis il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Complimenti ai professionisti dell’ospedale pediatrico” – ha scritto Toti- “eccellenza assoluta che ancora una volta ci rende orgogliosi, e buona vita a questa famiglia”