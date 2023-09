Bimbo di un anno e mezzo trovato morto con un ematoma in testa

Tragedia a Portogruaro, vicino Venezia, con ancora troppi punti oscuri. Un bimbo di un anno e mezzo, Balil Kurtesi, è stato trovato in strada con un grosso ematoma al capo ieri pomeriggio ed è deceduto all’ospedale della cittadina. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, si può già escludere una storia di maltrattamenti da parte della famiglia di origine serba. Per ora, l’ipotesi più accreditata è una distrazione da parte dei genitori che probabilmente hanno perso di vista il piccolo, che è stato poi investito in strada da qualcuno che poi è fuggito. Nei prossimi giorni sarà l’autopsia a fornire elementi più concreti per ricostruire il puzzle di questo dramma.