Bimbo di sei anni muore ucciso da un fulmine: la stessa tragica fine del padre

Una storia beffarda e crudele, quella di Matthew Boggs, 34 anni, e di suo figlio minore di 6 anni, Grayson. La tragedia risale al 15 maggio scorso, a Valley Mills in Texas, quando un un fulmine ha colpito entrambi, uccidendo sul colpo il giovane padre. Il piccolino, invece, è spirato un mese dopo, in ospedale.

Con loro anche il figlio maggiore undicenne Elijah Boggs, fortunatamente illeso. «Ero davvero spaventato. Ho girato Grayson e lui sembrava quasi stesse sorridendo – ha detto ai microfoni della KWTX – ma quando mi sono ho girato verso mio padre, ho visto che sanguinava dalla testa e la sua faccia era viola». Un trauma indelebile per il piccolo Elijah , che ha visto strapparsi via la sua famiglia in un modo tremendo e assurdo.