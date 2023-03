Bimbo di 9 mesi ricoverato per meningite, Bono e la Sardegna pregano per Andrea

Un bimbo di appena nove mesi di Bono si trova ricoverato da quasi ventiquattro ore a Roma al Bambin Gesù, dopo essere stato colpito da una meningite. La notizia del ricovero è del cause è stata data sui social, nelle ultime ore, dal parroco del paese Michele Casula e dal sindaco Michele Solinas: “L’amministrazione comunale è vicina a Giuseppe, Silvia e alla piccola Giada in questo momento di grande apprensione per la salute del piccolo Andrea. Giunga a voi un forte e caloroso abbraccio”. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del piccolo, costantemente monitorato dai medici. E, come da prassi, è scattata la profilassi su tutte le persone che nell’ultimo periodo sono entrate in contatto con il piccolo.

Un messaggio pubblico di vicinanza e sostegno arriva anche dalla pagina ufficiale Fb della parrocchia del paese: “Ci uniamo nella preghiera per il figlioletto del mister della Juniores del Taloro, il piccolo Andrea di 9 mesi, ricoverato al Bambin Gesù di Roma per una meningite”.