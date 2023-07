La tragedia è avvenuta a Margherita di Savoia, vicino Bari. Un bimbo si soli 6 anni è annegato questa mattina nelle acque del lido “Il paradiso dei giovani “. Da quanto si apprende, il bimbo era di origini romene e si trovava in quel lido per dei giochi con un campo estivo. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi del 118 per il piccolo, residente a Canosa di Puglia, e neanche l’intervento del personale dell’elisoccorso intervenuto sul posto.