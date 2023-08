Bimbo di 5 anni scappa dal centro estivo, lo ritrovano solo in strada: il cancello era aperto

Un episodio che poteva finire davvero male ma che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi. A Moncalieri, vicino Torino, un bimbo di 5 anni è scappato questa mattina dal centro estivo comunale all’interno dell’ Istituto comprensivo scolastico di Borgata Santa Maria. Il piccolo è stato poi subito ritrovato, dopo pochi minuti, dalla polizia locale che stava passando in zona. Il bimbo era spaventato e in lacrime ma in perfetta salute. I genitori sono stati avvertiti dell’accaduto e si sono mostrati molto contrariati, decidendo poi di portare a casa anche il figlio minore, anche lui al campo estivo. Gli inquirenti stanno indagando per capire la dinamica della vicenda ma sembra plausibile che il piccolo abbia trovato il cancello della scuola aperto e per curiosità sia uscito, non riuscendo poi a tornare indietro.