Bimbo di 2 mesi morto in piazza, Quartucciu sotto shock per Roberto Melis: “Il nostro piccolo angioletto”

“Il nostro picciolo angioletto”. Così Pietro Pisu, sindaco di Quartucciu commenta la tragedia che ieri sera ha sconvolto la cittadina alle porte di Cagliari. il piccolo Roberto Melis, di 2 mesi, è morto in piazza tra le braccia dei genitori. “Ha colpito parecchio la popolazione”, commenta Pisu, “siamo tutti impotenti davanti alla morte. È una vera tragedia. Come amministrazione siamo pronti ad attivare ogni tipo di aiuto per il papà Andrea e per la mamma”. Incerte le cause del decesso. A fare chiarezza sarà l’autopsia del medico legale Roberto Demontis che presto verrà formalmente incaricato dal pm Andrea Vacca.