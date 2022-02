Cagliari

Il drammatico incidente è avvenuto a Cagliari

Investito da un pirata della strada, un bambino di 14 mesi (e non una bambina, come in un primo tempo era stato riferito) ha perso la vita nel pomeriggio a Cagliari.

Il piccolo è stato travolto da uno scooter di grossa cilindrata mentre attraversava la strada in via Cadello, insieme alla madre.

Lo scooter è andato a finire contro il passeggino in cui si trovava il bambino. Per lui non c’è stato niente da fare.

Il motociclista è fuggito senza prestare soccorso.

Dopo il drammatico l’incidente la madre è rimasta sotto choc.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia municipale di Cagliari.

L’investitore, un uomo di 35 anni, di Cagliari, si è costituito poi alla polizia stradale.

Martedì, 1° febbraio 2022

