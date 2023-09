Bimbo di 10 anni muore mente gioca in strada con la bici

La tragedia è successa a Marzocca, vicino Senigallia. Un bimbo di 10 anni è morto in un scontro con un’auto mentre giocava con gli amici in bicicletta. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17, quando il bimbo è sbucato da una strada laterale, scontrandosi con l’auto in arrivo. Nell’impatto, il piccolo ha primo sbattuto contro il cofano dell’auto e poi è finito a terra, battendo violentemente la testa. A nulla è servita la corsa del 118 verso il Policlinico di Ancona, il trauma sia cranico che toracico erano troppo gravi. Il conducente dell’auto, un uomo di 42 anni, non ha riportato ferite serie e sono in corso tutti gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.