Bimbo con trauma cranico soccorso su nave crociera Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Operazione di evacuazione medica da parte della Guardia Costiera di Cagliari che ha soccorso un bambino di 5 anni con un sospetto trauma cranico a bordo della nave da crociera "MSC Bellissima", proveniente da Napoli e diretta a Valencia.

L'elicottero della 4/a Sezione Guardia Costiera di Decimomannu ha raggiunto la nave che si è avvicinata alla costa della Sardegna lasciando la posizione originaria: era infatti in navigazione a circa 40 miglia nautiche ad ovest di Sant'Antioco.

Il velivolo, specializzato in attività di ricerca e recupero in mare, ha recuperato il piccolo attraverso un verricello per poi dirigere verso l'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato affidato alle cure del personale medico. La nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna