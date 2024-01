Tragedia per una famiglia americana in vacanza nella Capitale. Un bimbo americano di 10 anni è caduto dal terzo piano di un B&B nel centro della città, in corso Vittorio Emanuele II. È stato subito ricoverato all’ospedale Bambin Gesù in serie condizioni. I Carabinieri che erano lì in ispezione hanno le urla di una donna e hanno trovato i genitori accanto al bimbo. I magistrati hanno ascoltato i genitori per ricostruire l’accaduto e hanno raccontato che, mentre erano ancora a letto, attorno alle 4 e 30 del mattino, hanno sentito un tonfo e poi hanno visto il bimbo a terra. Gli inquirenti non hanno escluso con certezza ancora nessuna ipotesi.