Bimbo 6 anni rischia di annegare in piscina nell'Oristanese - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 29 AGO - Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nella piscina comunale di Baradili, il paese più piccolo della Sardegna con soli 74 abitanti, in provincia di Oristano. Un bambino di 6 anni ha rischiato di annegare ed è stato trasportato in elicottero con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo quanto appreso, il piccolo si trovava nell'area della piscina insieme ai familiari.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: forse il bambino è caduto da solo in piscina, oppure stava giocando, quando ha rischiato di annegare.

Il bambino è stato subito soccorso dai presenti, mentre sul posto arrivavano i medici del 118 e l'Elisoccorso. Il piccolo, cosciente, è stato trasportato con l'elicottero al Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita ma sono necessari ulteriori accertamenti. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna