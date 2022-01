Bimbi positivi al Covid, a Villaputzu sbarrata la scuola dell’infanzia: tutti a casa per 10 giorni

Casi di positività al Covid tra i bimbi della scuola dell’infanzia di Villaputzu, istituto sbarrato per dieci giorni. Decine di bambini e maestri a casa, a firmare l’ordinanza di chiusura è il sindaco Sandro Porcu: “Si comunica che a seguito della notizia di alcuni casi di positività al Covid-19 nella nostra scuola dell’infanzia, in via precauzionale e per permettere tutti gli accertamenti necessari, con apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura da domani 18 e fino al 28 gennaio 2022”.

“Le lezioni in presenza negli altri plessi dell’istituto comprensivo di Villaputzu, della scuola dell’infanzia paritaria e le attività dell’asilo nido comunale proseguiranno normalmente”.