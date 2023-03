Bimba nata morta a Cagliari, il commosso addio ad Assemini: "Aspettiamo la verità"

Serviranno almeno novanta giorni per avere un quadro chiaro delle cause della morte, prima del parto, di una neonata, avvenuta la scorsa settimana a Cagliari. Sul caso la procura ha aperto un’inchiesta, successiva alla presentazione di un esposto da parte della madre, una 23enne. Il medico legale Nicola Lenigno ha concluso gli accertamenti irripetibili, la salma è stata restituita alla famiglia e ieri pomeriggio, ad Assemini, è stato celebrato il funerale. Al momento non risultano indagati e l’avvocato Valentina Marielli, che tutela la giovane mamma, ha sempre spiegato che “non vogliamo lanciare nessuna accusa, solo sapere perché sia avvenuto questo dramma”.

La 23enne era arrivata al Santissima Trinità con le acque già rotte e un primo tracciato del cuoricino della piccola è risultato piatto. Dopo qualche ora il parto e la tragica conferma: bimba nata morta. Da lì la battaglia di una famiglia per sapere cosa sia realmente successo.