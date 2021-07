Bimba immunodepressa resta senza pediatra, difficile avere le ricette

Oristano

La mamma: “Voglio un medico per mia figlia”. La Assl ha pubblicato l’annuncio per l’avvicendamento

“Voglio un medico che assista mia figlia”. È l’appello della mamma di una bimba di 3 anni, immunodepressa, che da ieri non ha più la pediatra. “Anche la dottoressa Maria Carla Ponti, che aveva sostituito la collega Miriam Concas, non è più in servizio. E non c’è un sostituto”, spiega la donna, sottolineando che la bimba necessita di ricette ogni due settimane.

Dalla Assl di Oristano fanno sapere che l’avviso per il conferimento di un altro incarico provvisorio – per l’ambito territoriale che comprende i comuni di Cabras, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana – è stato pubblicato il 16 luglio. La scadenza per le domande è fissata per domani. In caso di risposte positive, il professionista che riceverà l’incarico entrerà in servizio già da venerdì.

La mamma della bimba ha fatto sapere di aver ricevuto la massima disponibilità per la fornitura delle ricette dal reparto di Pediatria dell’ospedale di Oristano: “Quando ho contattato la Assl per chiedere un medico per mia figlia, mi hanno detto di rivolgermi in reparto, dove mi hanno assicurato assistenza, anche se hanno sottolineato che se tutti i pazienti facessero così, loro dovrebbero chiudere”.

“Il sistema non funziona”, denuncia la donna. “Non voglio gravare su altri dottori, siamo in tanti e abbiamo diverse necessità”.

Martedì, 20 luglio 2021