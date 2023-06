Bimba di 7 anni muore in mare mentre fa il bagno: si indaga per omicidio colposo

Una terribile tragedia che ha bisogno di chiarimenti. Un bimba di soli 7 anni è annegata mentre faceva il bagno a Lido di Classe, vicino Ravenna. La piccola era in acqua con il papà e il cugino nonostante il mare agitato e il vento di quel giorno quando un’onda li ha travolti.

La piccola, però, a differenza degli suoi familiari, non è riuscita a riemergere dalle onde. Purtroppo a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi dei bagniniche hanno recuperato la bimba già in gravissime condizioni. Dopo aver trascorso la notte del 25 giugno in coma farmacologico al sant’Orsola di Bologna, infatti, la bimba non ce l’ha fatta. Al momento, si indaga per omicidio colposo come atto dovuto, ha tenuto a specificare il pubblico ministero Monica Gargiulo, per poter effettuare l’autopsia sul corpo della piccola e chiarire tutti gli aspetti di questa tristissima vicenda.