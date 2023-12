Bimba di 7 anni chiama i carabinieri e salva la mamma dal padre che la stava picchiando

La vicenda è accaduta ad Ancona. Una bambina nigeriana di 7 anni, estremamente coraggiosa e intelligente, ha chiamato i carabinieri nel momento giusto per salvare la sua mamma picchiata dal padre, un uomo di 39 anni. L’operatore che ha risposto alla bambina, che all’inizio stava in silenzio , ha cercato di tranquillizzarla e capendo la gravità della situazione ha inviato subito i colleghi presso l’abitazione della bambina. “Presto, correte, papà sta picchiando la mamma”, le parole della piccola. Il nucleo radiomobile di Ancona dopo aver fatto irruzione ha bloccato l’uomo e messo al sicuro la donna, piena di lividi e contusioni ed estremamente spaventata. Ciò che colpisce ulteriormente di questa triste vicenda è come la bambina abbia imparato a comportarsi e quale numero chiamare: attraverso i tg e le trasmissioni che parlavano dell’omicidio di Giulia Cecchettin, come raccontato dalla stessa bimba ai carabinieri.

Ora l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, che stando a quanto raccontato dalla moglie e dai vicini, andavano avanti da tanto, troppo tempo.