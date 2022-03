La piccola è stata trasportata da un'ambulanza del 118

CAGLIARI. Bimba di 6 anni morsicata da un cane sul viso è stata trasportata questo pomeriggio 3 marzo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate per l'aggressione di un cane. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia dove le sono stati applicati alcuni punti di sutura. Per stanotte rimarrà in osservazione, domani sarà dimessa.

L'episodio, da quanto si apprende, è avvenuto oggi pomeriggio nella zona di via delle Acacie. La piccola forse si è avvicinata troppo all'animale che le è saltato addosso, mordendola sul viso. È subito scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la bambina in ospedale. Il fatto non risulta essere stato segnalato alle forze dell'ordine, il che farebbe pensare che il cane fosse di un familiare e quindi accompagnato dalla stessa bimba.(l.on)