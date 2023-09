Bimba di 2 anni muore nel letto, l’accusa è omicidio colposo

Una tragedia su cui sta indagando la Procura di Bergamo. Una bimba di due anni è stata trovata senza vita nel suo letto lunedì scorso a Martinengo, provincia di Bergamo. È stata la sua mamma 24enne, operaia senegalese, ad accorgersi che non respirava più.

Ha chiamato subito il 118 insieme al marito ma quando sono arrivati non c’era più nulla fare. Al momento l’accusa è di omicidio colposo a carico di ignoti. Ciò che è certo è che la piccola avesse dei problemi di salute per i quali era stata in cura presso Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta. Un mese fa, invece, le era stata diagnostica la salmonellosi e proprio lunedì avrebbe dovuto fare la visita di controllo. Per questo ancora le cause del decesso sono tutte da verificare, soprattutto per capire se ci sono stati dettagli trascurati che hanno portato al decesso della piccola.