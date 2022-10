Billy è scomparso, sos a Radio Zampetta Sarda

SOS PER RITROVARE BILLY, SCOMPARSO A SCOA MOLENTIS, FLUMINI DI QUARTU.

Si chiama Billy, è scappato domenica 18 settembre 2022 da casa sua (strada comunale Scoa Molentis a Flumini – Quartu Sant’Elena). Billy è un meticcio bianco, maschio, castrato e microchippato; purtroppo quando è scappato era sprovvisto di collare. Abbiamo chiesto in giro, abbiamo fatto lunghe passeggiate e chiesto aiuto su vari gruppi di facebook, ma nessuno l’ha visto e sembra essere sparito nel nulla. Vi chiediamo aiuto per ritrovarlo, chiunque avesse delle informazioni può contattare la proprietaria al numero 3343651812.

