Biking Karalis: la nuova app per i ciclisti della Città Metropolitana di Cagliari

Biking Karalis mostra su una mappa la rete ciclabile della Città Metropolitana di Cagliari costantemente aggiornata da FIAB Cagliari, segnalando i punti di interesse e gli eventuali pericoli presenti. Ti consente di pianificare percorsi in bici con priorità sulle piste ciclabili, registrare i tuoi giri in bici, scoprire l’impatto ambientale positivo delle tue pedalate. E contribuire alla crescita della movimento ciclistico in tutta la Città Metropolitana di Cagliari.

Ulteriori informazioni sull’articoli sul sito web di FIAB Cagliari

Da oggi è disponibile su App Store e Google Play, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, l‘applicazione Biking Karalis realizzata dal CRS4 con la collaborazione di FIAB Cagliari nell’ambito del progetto Cagliari2020, finanziato dal MUR con il bando Smart Cities Nazionale.