Bigoli e piadine, seadas e malloreddus: Arborea si prepara alla Festa delle Etnie

Arborea

Oltre ai sapori e alla musica, la presentazione del libro “Gli animali della Sardegna”

Nella sala del Centro fieristico di Arborea fervono i preparativi della Pro loco per l’organizzazione di uno degli eventi più attesi dell’estate: la Festa delle Etnie, rassegna enogastronomica che unisce le diverse culture del paese della Bonifica, giunta alla 19ª edizione.

Tra intrecci di accenti e diverse lingue – sardo, veneto, friulano, romagnolo e laziale – tra storie, aneddoti e tanti battute improvvisate, la macchina operativa dell’appuntamento di sabato 29 e domenica 30 luglio si muove nel segno della convivialità e dell’amore per la comunità.

Il Gruppo Donne della Pro loco, guidato da Anna Tuveri Visentin, è impegnato con alcune delegazioni ospiti nella definizione della linea dei piatti che verranno proposti, mentre il Gruppo Uomini lavora per valorizzare al meglio le radici storico-culturali di Arborea e della provenienza dei suoi abitanti.

Sabato i protagonisti assoluti saranno tre particolari piatti, ovvero la polec indorat con patacie del Friuli, la pasta alla Gricia del Lazio e in finale piadina romagnola con salumi e verdure grigliate. Domenica largo alle tipicità sarde con la musteba e pani indorau, gli immancabili malloreddus con pomodorini e bottarga della Cooperativa pescatori Arrubia. Presente anche la cucina veneta, con i bigoli al tastasal.

Alle 20 in piazza Maria Ausiliatrice il pubblico troverà una distesa di tavoli predisposti per l’accoglienza e le postazioni per il pagamento del ticket. “La logistica della piazza”, ricorda il presidente della Pro loco, Paolo Sanneris, “comprende anche lo spazio per gli altri eventi inseriti in cartellone: uno per Seadas sotto le Stelle e l’altro per la Sagra delle Angurie, in collaborazione con la Cooperativa Produttori Arborea. Attiva una friggitoria per le patate e un servizio bar con la Festa della birra, a cura dei Giovani della Pro loco, e dei cocktail, a cura di Tomy e Paolo della At-homic Drink Mixology everywhere. Le serate saranno animate dal dj Sandro Azzena il sabato e da Fabio Casu la domenica”.

Non solo cibo e musica, ma anche cultura: la giornata di domenica si aprirà alle 18:30 con un appuntamento letterario sulla scalinata del palazzo municipale. L’autrice Anna Pipia, dialogando con il naturalista Renato Brotzu, presenterà il libro “Gli animali della Sardegna. Anfibi, rettili e mammiferi”, inserito nella collana “Quaderni di Natura”.

Il piccolo atlante fotografico illustra attraverso delle schede corredate da suggestive fotografie le principali specie faunistiche della Sardegna, offrendo un quadro sul loro habitat, l’identificazione e le loro peculiarità.

Giovedì, 27 luglio 2023