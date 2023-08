Biglietti alle stelle per il ritorno del Cagliari in serie A: 150 euro per la sfida contro l’Inter di Barella

Prezzi alle stelle per Cagliari-Inter. Per assistere all’esordio in casa dei rossoblù alla Unipol Domus servono 120 euro nei distinti centrali e 150 per la tribuna blu. Qualcosa in meno per gli under 18: rispettivamente 80 e 100 euro. Inevitabile. Sia dopo la decisione della società di destinare agli abbonati oltre l’80% dei posti disponibili allo stadio, sia perché con le big il costo dei biglietti tradizionalmente aumenta. Nessun biglietto nelle curve.

L’appuntamento è molto atteso, soprattutto dopo il pari di Torino all’esordio. La Serie A tornerà all’Unipol Domus lunedì 28 agosto alle 20.45, quando i rossoblù di mister Ranieri scenderanno in campo contro l’Inter di Martinez e Barella, posticipo della seconda giornata di campionato.

I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati da oggi nei canali di vendita online TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate e, esclusivamente il giorno gara, presso il ticket service di piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20), salvo disponibilità posti. I settori disponibili sono Distinti Centrali e la Tribuna Blu: previste tariffe scontate per gli Under 18 sino a esaurimento posti.