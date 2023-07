Bidoni della spazzatura accanto ai murales di piazza Santa Croce: proteste a Capoterra

Capoterra – I bidoni dell’immondizia affianco ai murales di piazza Santa Croce, per alcuni cittadini non è proprio uno spettacolo gratificante: “Non sarebbe meglio trovare un’altra collocazione? Se le raffigurazioni sui muri sono un’attrattiva per residenti e turisti la loro valorizzazione non è proprio al centro delle attenzioni con il pattume ben in vista”. Posizionati da tempo in un angolo che sembrava “nascosto”, sono oggetto di lamentele giunte direttamente da chi proprio non gradisce che i murales vengano in parte sminuiti con i bidoni della differenziata. “La soluzione potrebbe essere semplicemente quella di trovare un altro spazio più consono, non di certo quello proprio adiacente ai disegni”.

In piazza Santa Croce sono stati realizzati nel corso degli anni numerosi murales che hanno contribuito ad affermare la cittadina come luogo da visitare anche per le opere colorate. Non solo: alberi, panchine e spazio per i pedoni rendono lo spazio ancor più confortevole per tutti coloro che vogliono concedersi momenti di relax.