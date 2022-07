“Bici rubata dal garage a Cagliari, poi l’enoteca svaligiata: a Sant’Avendrace troppi malintenzionati”

Il suo garage forzato, la bici e vestiti da donare alla Caritas portati via. Furto nella notte in via Rovereto, a poca distanza da quel viale Sant’Avendrace nel quale, molti residenti, sostengono di non sentirsi più al sicuro dopo la raffica di furti e rapine avvenuti negli ultimi mesi. Alberto Covacivich, assicuratore 55enne, ha sporto denuncia in questura lo scorso primo luglio. I militari sono ancora impegnati con le indagini per risalire all’autore o agli autori del furto: chi ha rubato la bicicletta e i vestiti si è ferito e ha perso molto sangue. “Il valore della bici è di cinquecento euro”, spiega la vittima del furto. “So che nella zona ci sono delle telecamere, che forse inquadrano proprio l’inizio del viale Sant’Avendrace. Il mio garage confina con un’enoteca, visitata dai ladri dopo che hanno fatto razzia nel mio garage”. La rabbia dell’uomo è tanta, e ha saputo di altri furti avvenuti nel rione negli ultimi mesi, anche nella parrocchia di viale Sant’Avendrace. “Nel rione girano troppi malintenzionati che, da tempo, spadroneggiano e fanno quello che vogliono. Quand’è che le Forze dell’ordine o il Comune prenderanno provvedimenti?”.