Bici in dono agli studenti pakistani e tunisini per frequentare la scuola: il bel gesto del Centro del riuso

Oristano

I giovani sono ospitati a Norbello. Ringraziamenti dal Cpia 4 Oristano

Sei bici sono state donate questo pomeriggio dai volontari del Centro del riuso di Oristano ad alcuni studenti del Cpia 4 Oristano. Ora i ragazzi provenienti dal Pakistan e dalla Tunisia potranno raggiungere, dal Centro di Accoglienza Straordinaria di Norbello, la sede scolastica di Abbasanta in cui seguono le lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana.

Le bici sono state riparate da Benvenuto Masala e Claudio Tocco.

La collaborazione tra la scuola diretta da Carmensita Feltrin e l’associazione presieduta da Gigi Piredda si è rinnovata ancora, all’insegna della solidarietà e dell’integrazione.

Le scorse settimane, proprio nel centro di via Oslo, i giovani studenti avevano assistito a una lezione speciale da parte dei volontari del centro del riuso, improntata al recupero di mezzi di trasporto per essere riutilizzati a fini scolastici e sociali, come in questo caso.

“Un doveroso ringraziamento va anche agli insegnanti di AALI di Abbasanta e alla mediatrice culturale Fariba Fereidounian”, commenta la dirigente del Cpia 4.

Venerdì, 2 giugno 2023