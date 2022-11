Abbasanta

Il Comune cerca imprese interessate all’affidamento dei lavori per il progetto ideato sette anni fa

Sempre più vicina una nuova vita per l’ex caseificio di Abbasanta, con il progetto “L@bor … una Piazza intercomunale delle opportunità” che dovrà trasformarlo in uno spazio utile per da tutta la comunità.

Ex proprietà Dalmasso, lo stabile ormai fatiscente in via Guiso sarà trasformato in un grande spazio pubblico che riunirà la biblioteca, uno sportello informazioni per i giovani, una sala conferenze (utilizzabile anche per le sedute del Consiglio comunale) e un piccolo punto ristoro. L’area esterna sarà attrezzata e potrà accogliere iniziative organizzate dalla biblioteca.

Oltre al recupero del vecchio caseificio, i progettisti hanno studiato la valorizzazione dello spazio sul quale si affacciano gli edifici, con la realizzazione di una piazza pedonale polivalente di quasi 900 metri quadrati che metterà in comunicazione la piazza dietro il municipio con la via Vittorio Emanuele.

Per l’affidamento dei lavori, il Comune di Abbasanta ha pubblicato sul proprio sito l’avviso per un’indagine di mercato, alla ricerca di 15 imprese interessate a partecipare alla procedura negoziata.

Il progetto portato avanti ora dall’amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta era nato nel 2015, quando il Comune aveva partecipato al bando del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”: da lì sono arrivati i fondi per coprire l’ambizioso intervento da due milioni di euro.

Venerdì, 18 novembre 2022