Beve troppo, causa un tamponamento e manda mamma e bimbo all’ospedale

Carbonia

Patente ritirata a un operaio

Patente ritirata per un operaio di 60 anni che si è messo al volante di un autocarro dopo aver bevuto troppo e ha tamponato una Kia sulla quale viaggiavano una donna e suo figlio di 18 mesi.

Madre e bimbo sono stati portati al pronto soccorso di Carbonia per accertamenti.

L’incidente si è verificato al chilometro 10 della Statale 126, nei pressi di San Giovanni Suergiu.

L’autista è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza: il test al quale l’hanno sottoposto i carabinieri – intervenuti dopo l’incidente – ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,35 grammi per litro.

Mercoledì, 22 febbraio 2023