Berlusconi: “Giorgia Meloni ha detto sì alla Giustizia per Forza Italia: il ministro sarà la Casellati”. Le parole del Cavaliere scuotono la giornata politica: la Giustizia, il settore più delicato visti i processi ancora pendenti di Silvio, secondo le sue dichiarazioni andrebbe al suo partito con la Casellati pronta a superare Nordio al fotofinish. E intanto, dopo avere nominato la sua prediletta Licia Ronzulli capogruppo in Senato, snocciola la lista degli altri suoi ministri: “Tajani agli Esteri e vicepremier, Bernini alla PA, Saccani all’Università, Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente”. Mentre sono un piccolo giallo, o una barzelletta poco riuscita, le altre sue battute: “Ho riallacciato con Putin, mi ha regalato vodka”, ma in mezzo alla solita travolgente ironia del Cavalieere si è poi scoperto che si trattava di un vecchio episodio. “Giorgia Meloni mi ha chiesto di essere il suo consigliere”, ha poi rivelato Berlusconi. Ora si attendono conferme sui nomi del Governo, e la Giustizia è la casella che scotta.

