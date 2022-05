Berlinguer: Messa lo cita "ci si salva solo tutti insieme" - Sardegna

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno". La ministra dell'Università, Maria Cristina Messa, ha citato direttamente le parole di Enrico Berlinguer per introdurre il suo intervento alla cerimonia in ricordo dei 100 anni dalla nascita dell'ex segretario nazionale del Pci, organizzata questa mattina a Sassari dall'Ateneo sassarese alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Oggi, anche nel mondo dell'università e della ricerca, stiamo facendo tanto per incentivare lavori in rete, di sistema. Ma pensate a quanta spinta in più avremmo se riuscissimo a fare nostra ricordandocela spesso, anche quotidianamente, questa frase di Enrico Berlinguer", ha continuato la ministra.

"D'altronde, la pandemia prima e la guerra in Ucraina oggi, hanno fatto emergere o riscoprire una spinta solidaristica, un senso di appartenenza, di comunità che in Enrico Berlinguer è sempre stata così evidente e manifesta". Quindi la rappresentante del Governo Draghi si rivolge direttamente ai giovani: "La pandemia prima e la guerra in Ucraina oggi, hanno fatto emergere o riscoprire una spinta solidaristica, un senso di appartenenza, di comunità che in Enrico Berlinguer è sempre stata così evidente e manifesta. Il mio primo augurio è, quindi, quello di lavorare insieme, con una visione internazionale e inclusiva, a grandi progetti capaci di creare futuro". E quindi, "È quello che i giovani della cosiddetta generazione Erasmus nata e cresciuta senza barriere, con pochi confini e con l'ambizione di condividere passioni, esperienze, impegni, mettono in campo sul fronte del cambiamento climatico, del risparmio energetico, della transizione ecologica".

Fonte: Ansa Sardegna