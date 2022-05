(ANSA) - SASSARI, 25 MAG - "Se a tanti anni di distanza dal giorno della sua morte, questo Paese ricorda mio padre con affetto, emozione e grande rimpianto, io vorrei ricordare una delle sue frasi che dà il senso di come sia stata la sua vita".

Emozionata e visibilmente commossa, Bianca Berlinguer ha voluto ricordare il padre Enrico da un punto di vista anche familiare, intervenendo alla cerimonia di commemorazione all'Università di Sassari, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Mio padre ha detto 'Noi siamo convinti che il mondo, questo intricato mondo di oggi, possa essere conosciuto, interpretato, messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita'. E la sua vita è stata interamente dedicata al raggiungimento di questo obiettivo".

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail