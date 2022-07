Benzina sulle attrezzature da pesca: è doloso l’incendio a Marceddì. Tensione negli stagni

Terralba “Danni per 100mila euro”. Il presidente del Consorzio pescatori denuncia altri preoccupanti episodi Benzina sulle reti e sulle nasse: ieri notte chi ha dato fuoco alle attrezzature da pesca a Corru S’Ittiri voleva che non restasse nulla. “La situazione sta diventando pesante”, denuncia il presidente del Consorzio delle cooperative di pesca di Marceddì, Antonio Loi. “Dopo l’incendio di questa notte abbiamo stimato, in difetto, non meno di 100mila euro di danni. Questo attentato ci ha messo in ginocchio e rischiamo di non lavorare per lungo tempo”. Le fiamme hanno distrutto centinaia di nasse, reti ed altre attrezzature indispensabili per la pesca dei polpi. “Nell’ultimo mese siamo finiti nel mirino di qualcuno che di notte ruba quintali di cozze dagli stabulatori”, dice ancora Loi. Ma tanti episodi stanno mettendo a dura prova la cooperativa dei pescatori: il mese scorso qualcuno aveva danneggiato il sistema di videosorveglianza della terza peschiera di Marceddi. “Avevamo denunciato il fatto ai carabinieri, facendo anche il nome di una persona sulla quale abbiamo forti sospetti”, dice il presidente del Consorzio di Marceddì, ”ma le forze dell’ordine non hanno ancora preso alcun provvedimento. Questa situazione sta creando danni e tensioni ed è decisamente insostenibile. Le autorità devono intervenire”. Sabato 9 luglio 2022

