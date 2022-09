Uras

Si sono scontrate due auto prima del bivio di Uras. Fortunatamente nessun ferito

Statale 131 bloccata questa mattina per quasi due ore a causa di un incidente stradale avvenuto prima delle 7 al chilometro 66, prima del bivio di Uras. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Per cause ancora da accertare si sono scontrate due auto, che hanno sparso detriti e benzina sull’asfalto, nella carreggiata in direzione Oristano. Per questo la polizia stradale ha dovuto bloccare il traffico.

Sono intervenuti anche le squadre dell’Anas e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza quel tratto della 131, mentre una pattuglia della Stradale di Oristano completava i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti. Il traffico verso Oristano è stato deviato sulla complanare di Mogoro, fino allo svincolo per Uras, al chilometro 66,800.

La Statale è stata riaperta prima delle 9, una volta ripulite le due corsie della carreggiata nord.

