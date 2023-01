Oristano

Il Codacons ha presentato un esposto a 104 Procure e alla Guardia di finanza

Fare rifornimento costa sempre di più. Sale ancora il prezzo del carburante, anche in provincia di Oristano. In tanti distributori la benzina e soprattutto il gasolio hanno superato i 2 euro al litro, in modalità servito. Lo si può verificare facilmente accedendo al portale del Ministero dello Sviluppo economico “Osservaprezzi carburanti“.

A livello nazionale ha lanciato l’allarme il Codacons che – analizzando i prezzi comunicati oggi dai gestori – segnala listini record in alcune zone d’Italia. Sono proibitivi, in particolare, i prezzi in autostrada, dove in modalità servito un litro di benzina arriva a costare anche 2,392 euro, con il gasolio che sfiora i 2,5 euro. La corsa ai rincari è partita già qualche giorno fa, in seguito allo stop al taglio delle accise.

In Sardegna, a La Maddalena la benzina in modalità servito è arrivata a 2,159 euro al litro, mentre il gasolio è fermo a 2,139 euro.

Aumenti consistenti sono stati registrati pure nell’Oristanese. Alcuni distributori nei giorni scorsi proponevano la verde a 2,062 al litro in modalità servito e il gasolio a 2,262, sempre servito.

Nella città capoluogo oggi c’è chi si spinge a 2,031 al litro per la benzina e a 2,085 per il gasolio. Costa decisamente meno il rifornimento in modalità self service: in questo caso difficilmente un litro di verde costa più di 1,83 euro, mentre per il gasolio si può arrivare anche a 1,88 euro.

Il Codacons ha presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza, chiedendo di indagare sui prezzi del carburante, allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati.

Sabato, 7 gennaio 2023

