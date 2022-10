"Benvenuto Vermentino" si chiude con successo internazionale - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 23 OTT - Si spengono le luci sull'ottava edizione di "Benvenuto Vermentino", manifestazione che mai come quest'anno ha aperto le frontiere del gusto e del business al principe dei vini della Gallura e del nord Sardegna.

Si è chiusa dunque una settimana di eventi che con la cultura, la gastronomia, l'economia, hanno fatto risplendere non solo il Vermentino, ma tutta la Sardegna. Accompagnati da condizioni meteo invidiabili, gli organizzatori, la Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna con l'Azienda Speciale Promocamera, il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura, le locali associazioni di categoria e l'Ais, hanno centrato il doppio obiettivo che, da sempre, si propone la manifestazione: promuovere il prodotto Vermentino sui mercati nazionali ed esteri e far conoscere la Sardegna come meta turistica di primo piano anche fuori stagione.

Fulcro della manifestazione è stato il Museo Archeologico di Olbia, dove si sono concentrati gran parte degli eventi che hanno caratterizzato l'edizione 2022 di Benvenuto Vermentino: gli incontri d'affari a supporto dell'export, con 130 "B2B" fra oltre venti Cantine locali e una selezione di buyer nazionali ed esteri arrivati da Germania, Svizzera, Danimarca, Francia, Bulgaria, ma anche Usa, Australia, Libano e Giappone; le degustazioni tecniche guidate per presentare circa 50 etichette di Vermentino e alcune internazionali. E ancora la cerimonia conclusiva del Premio enoletterario Vermentino, i laboratori Open Food con il coinvolgimento degli studenti di quattro istituti di scuole superiori, lo Show cooking e Storytelling per presentare il lavoro dei laboratori abbinandolo al Vermentino, la mostra di artigianato artistico di qualità, e la mostra di opere d'arte "Benvenuto… riciclo", con le opere realizzate dalle allieve dell'Accademia d'Arte di Arzachena utilizzando soprattutto materiali di recupero.

Tutto questo accompagnato dalle iniziative dei ristoratori e dei commercianti di Olbia, che per tutta la settimana hanno offerto alla clientela menù tipici a tema Vermentino e aperto i loro negozi per lo shopping con aperitivo, naturalmente a base di calici dorati. E Benvenuto Vermentino chiude l'ottava edizione, ma non si ferma.

Gli organizzatori stanno già mettendo in cantiere la programmazione per il 2023: Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna, Azienda Speciale camerale Promocamera, Comune di Olbia e Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, hanno siglato un protocollo d'intesa proprio per garantire un futuro alla manifestazione e impegnarsi per migliorare e ampliare gli eventi, di anno in anno. (ANSA).



