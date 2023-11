Benvenuti in APP SARDINIA, la tua compagna di viaggio per esplorare la magia della Sardegna!

Immersa nel cuore del Mediterraneo, la Sardegna incanta per le spiagge, le acque cristalline che bagnano coste selvagge e le montagne che custodiscono antiche tradizioni. SARDINIA, l’applicazione mobile ufficiale dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, realizzata in collaborazione con Sardegna Ricerche e CRS4, disponibile gratuitamente per i sistemi Android, IOS e iPadOS, è la chiave per scoprire ogni splendido aspetto dell’Isola attraverso una costante interazione con gli utenti.

Oltre alle destinazioni e ai monumenti più famosi, SARDINIA è la guida ideale, appassionata e affidabile, in grado di indicare luoghi autentici, consigliati da chi ci vive. Perdersi nei vicoli dei piccoli paesi, assaporare in ambienti quasi familiari le prelibatezze dell’enograstronomia locale e partecipare a feste tradizionali sono solo alcune delle esperienze uniche suggerite ai visitatori.

La Sardegna è vasta e ricca di tesori nascosti e con la app si può personalizzare ogni itinerario, creato appositamente in base agli interessi personali dell’utente. Che si sia appassionati di storia, amanti delle spiagge o esploratori della natura, si hanno sempre consigli su misura per raggiungere destinazioni indimenticabili.

Il tutto navigando senza problemi attraverso mappe dettagliate, percorsi predefiniti e suggerimenti intriganti. SARDINIA fornisce informazioni pratiche e in tempo reale su trasporti, alloggi e attrazioni, tutto a portata di tablet e di smartphone per rendere il viaggio privo di stress.

L’applicazione opera in stretta connessione con le comunità locali e promuove un turismo sostenibile e responsabile insieme agli operatori del settore ricettivo che supportano la conservazione dell’ambiente e delle tradizioni del paradiso sardo.

Dotata di un’interfaccia intuitiva, attraente e facilmente riconoscibile, frutto di uno studio editoriale articolato e approfondito, SARDINIA si presenta come lo strumento più adatto per intercettare le richieste e le specifiche esigenze della variegata platea dei destinatari, fornendo risposte chiare e immediate capaci di ispirare e far programmare una imminente visita nell’Isola. La ricchezza e la completezza delle informazioni e del materiale visivo, appositamente scelti per rafforzare la promozione turistica della Sardegna in Italia e nei mercati internazionali, rendono l’applicazione funzionale e innovativa. Infatti, risultano facilitate l’esplorazione dei contenuti e le modalità di ricerca, qualunque sia il sistema operativo utilizzato. La navigazione può essere ulteriormente agevolata con la possibilità di registrare un account per ottimizzare le preferenze individuali e di ottenere, grazie alla geolocalizzazione, risposte e suggerimenti specifici e strettamente connessi alla località in cui ci si trova. SARDINIA diventa così un supporto attivo per tutte le fasi del viaggio e del soggiorno, dalla scelta della destinazione alla permanenza, fino alla condivisione dell’esperienza, associata al grado di soddisfazione, attraverso integrazioni con i principali social network, canali di comunicazione ormai diventati decisivi nell’orientamento delle scelte del cliente.

L’applicazione, una volta scaricata, si presenta con l’icona stilizzata della bandiera del Quattro Mori e al primo click offre in pochi secondi tre immagini flash simbolo della Sardegna: un tratto di costa incontaminata; un esempio della maestosità dell’architettura nuragica; il fascino misterioso della maschera di un Mamuthone.

L’utente viene subito invitato a esplorare l’Isola, attraverso una mappa geografica o una visione satellitare, contraddistinte dal numero dei punti d’interesse presenti nel territorio, con una maggiore specificazione a seconda di come si usa lo zoom. La sola area di Cagliari ne conta una cinquantina.

Facendo un semplice esempio, cliccando sul pallino posizionato sulla necropoli di Tuvixeddu, compare subito una fotografia con l’indicazione della categoria del monumento (“Archeologia punica”) e i chilometri di distanza dal luogo in cui l’utente sta effettuando la ricerca. Con un ulteriore click, un testo, breve ma esauriente e con la possibilità di approfondire, spiega di cosa si tratta e del perché la necropoli andrebbe visitata. La descrizione, accurata e minuziosa, è accompagnata da una galleria di immagini, dalle condizioni metereologiche in tempo reale, da un elenco di ulteriori siti potenzialmente interessanti e da quello, con annessa mappa, delle strutture ricettive aperte nelle vicinanze con indirizzo, numero telefonico ed email, contattatibili direttamente attraverso la app.

Molto utile la funzione del navigatore per far raggiungere la località prescelta nel miglior modo possibile. Per chi vuole usare il motore di ricerca può scegliere la parola chiave, gestire i filtri di base (Dove andare, Itinerari, Eventi) che a loro volta sono oggetto di ulteriori specificazioni in grado di indirizzare il fruitore di SARDINIA verso ciò che effettivamente sta cercando, senza troppe perdite di tempo. Per chi invece cerca un’idea o un’esperienza consigliamo di aprire dal menu principale la voce Video e 3D, che raccoglie in maniera attrattiva una parte, che sarà sempre più arricchita di contenuti, del meglio che la Sardegna regala ai propri ospiti.